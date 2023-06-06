У Харкові усувають аварію на водоводах на вулиці Римарській

Ремонтно-відновлювальні бригади КП «Харківводоканал» продовжують ліквідацію аварії на вул. Римарській, що сталася в результаті влучання ворожого боєприпасу в об’єкти водопостачання та водовідведення.

Як повідомив сьогодні, 6 червня, заступник генерального директора з експлуатації каналізаційного господарства – директор комплексу «Харківводовідведення» Віктор Булгаков, внаслідок обстрілу повністю зруйновано контрольно-оглядовий колодязь, ділянку мережі водовідведення діаметром 400 мм та два бічні підключення трубопроводів до житлових будинків.«Насамперед локалізували аварію та налагодили перекачування стоків в обхід пошкодженої мережі для того, щоб харків’яни без обмежень продовжували користуватися послугою водовідведення. Зараз тривають підготовчі роботи та визначається ділянка магістралі під заміну. Після цього відразу ж почнемо відновлювальні заходи», – зазначив Віктор Булгаков.

Своєю чергою заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада повідомив, що внаслідок обстрілу виведено з ладу ділянку водопровідної мережі завдовжки понад 30 м. Протягом дня комунальники замінять ділянку трубопроводу, а до завтрашнього ранку планують відновити водопостачання. На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства.

Агентство Телевидения Новости