Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:35
Просмотров: 44

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 485 дітей

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 485 дітей

Станом на ранок 6 червня 2023 року більше ніж 1490 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 485 дітей загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 80, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 