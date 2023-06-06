Слідчі задокументували наслідки ворожих ракетних влучань по Харкову (ДОПОВНЕНО)

За процесуального керівництва Слобідської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 червня близько 23:30 військовослужбовці зс рф нанесли ракетний удар по Харкову.

Правоохоронці зафіксували влучання ракет у центрі міста у Шевченківському районі. Пошкоджено магазини, житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі містян.

У Слобідському районі задокументовано пошкодження об‘єкта інфраструктури та чотириповерхового житлового будинку.

За попередньою інформацією, російські військові обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії для фіксації збройної агресії рф.

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