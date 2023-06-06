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Слідчі задокументували наслідки ворожих ракетних влучань по Харкову (ДОПОВНЕНО)

Слідчі задокументували наслідки ворожих ракетних влучань по Харкову (ДОПОВНЕНО)

За процесуального керівництва Слобідської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 червня близько 23:30 військовослужбовці зс рф нанесли ракетний удар по Харкову.

Правоохоронці зафіксували влучання ракет у центрі міста у Шевченківському районі. Пошкоджено магазини, житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі містян.

У Слобідському районі задокументовано пошкодження об‘єкта інфраструктури та чотириповерхового житлового будинку.

За попередньою інформацією, російські військові обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії для фіксації збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости

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