«20 метрів у бік – і нас би дістало»: жителі Римарської про нічну ракетну атаку

Ракети С-300, що летіли по Харкову у ніч з 5 на 6 червня, вдарити по Слобідському та Шевченківському районах. Зафіксовані влучання на автомобільну стоянку біля аеропорту та в проїжджу частину в центрі міста, на вулиці Римарській.

Олексій

Мы ну успели испугаться, мы ж все-таки в Харькове находимся. Смотришь – летит. И сразу раз – прилетело. Пугаться нет возможности. Вот это ж с улицы летело, вот люк. – Это люк? – Я так понимаю, это остатки люка, да. У нас тут и школа, и театр вот, совсем рядышком… Никто не пострадал слава богу. Жить можно в Харькове. Как жили – так и будем жить, ничего не поменялось. Мелочи жизни.

Посеред дороги утворилася величезна вирва, в сусідніх будинках повилітали вікна. Цього разу обійшлося без поранених.

Володимир

Все хорошо. Всем повезло. 20 метров в стороночку – и особо точное оружие нас бы достало. А что остается – только смеяться. Пострадали эвакуированные там на 2 этаже – у них стекла повылетали. Ночью было страшно, а там – все переживем.

Рух транспорту вулицею перекрито. Після обстеження руйнувань комунальники зробили висновок: повністю зруйновано контрольно-оглядовий колодязь, ділянку мережі водовідведення та два бокових підключення трубопроводів до житлових будинків. За даними фахівців «Харківводопостачання», вийшла з ладу ділянка водопровідної мережі завдовжки понад 30 метрів. До ранку 7 червня водопостачання планують відновити.





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