Харківські патрульні притягнули до відповідальності гонщика на BMW

Сьогодні в харківських тг-каналах було опубліковане відео, на якому видно, як водій автомобіля BMW перетнув подвійну суцільну лінію розмітки на вулиці Сумській та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху.

Як повідомила начальниці УПП в Харківській області Альона стрижак, поліцейські розшукали правопорушника.

«Патрульні опитали водія, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності. На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости