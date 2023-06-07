ДПСУ затримали 9 «клієнтів-ухилянтів» та їх групу переправників

Викрили правопорушників в результаті реалізації інформації, наданої офіцерами оперативно-розшукового відділу.

В рамках проведення спецоперації «Захід-2023» прикордонний наряд відділення «Солотвино» на контрольному посту зупинив мікроавтобус марки «Mercedes Vito», у якому перебували 11 осіб, з них – дев’ять жителів Рівненщини та двоє закарпатців.

У ході опитування оперативники загону з’ясували, що затримані закарпатці – 29 та 59-річний мешканці села Діброва Тячівського району, мали намір переправити через українсько-румунський кордон дев’ятьох чоловіків призовного віку.

За свої послуги ділки планували отримати від 3 до 3,5 тисяч доларів з кожного свого «клієнта».

На правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скерували до суду.

Щодо виявлення у діях закарпатців ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники направили повідомлення до Тячівського відділу Нацполіції.

Агентство Телевидения Новости