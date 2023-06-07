На Харківщині хлопчик загинув від страшних опіків

2 червня машина, в якій хлопчик їхав з родиною наїхала на міну. Мати загинула на місці, батько та діти отримали травми і опіки різного ступеню тяжкості. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати Сашу, але серце хлопчика не витримало.Хлопчик 12 років, на жаль помер сьогодні. Він мав 85% опіків, лікарі боролися за його життя, проводили консультації з лікарями “Охматдит” м Києва, але отримані опіки виявилися несумісними з життям. 15-річну дівчинку вже виписали з лікарні у задовільному стані. 12-річну дівчинку виписують сьогодні.

Агентство Телевидения Новости