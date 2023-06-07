Протест польських фермерів: на одному з пунктів пропуску заблоковано рух вантажівок з України

Перед пунктом пропуску «Медика» польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, які слідують з України до Польщі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України з посиланням на дані польської сторони.

Пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у встановленому порядку, без змін, пише Радіо Свобода.

Протест, як очікується, має тривати з 8-ї до 16-ї години. Організатори на тракторах і автомобілях перекрили рух для в’їзду вантажного транспорту з України.

7 червня на кордоні з Україною розпочалась чергова акція протесту польських фермерів. Організатори страйку («Podkarpacką Oszukaną Wieś» ) кажуть, що хочуть домогтися припинення неконтрольованого ввезення зерна з України до Польщі та жаліються на відсутність системних рішень для захисту польського ринку.

5 червня влада Польщі повідомила, що Єврокомісія видала проєкт постанови про продовження заборони на імпорт української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до 15 вересня до пʼяти країн – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

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