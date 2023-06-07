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Потрібні човни, переноски та корм: харківські зооволонтери рятують тварин у Херсоні
Три екіпажі «Порятунку тварин Харків» виїхав у Херсон на допомогу в евакуації.
Про це повідомляється у тг-каналі волонтерської організації.
«Три човна уже працюють у Херсоні: на човні з мотором швидкість та шанс врятувати тварин значно більші. Два човна вже везе наш третій екіпаж із Харкова», – йдеться у повідомленні.
Для порятунку тварин волонтерам зараз необхідні:
• клітки та переноски середнього та великого розміру;
• мокрий корм.