У Херсоні та області евакуювали майже 1900 людей – МВС

В Херсонській області продовжуються заходи з евакуації населення: рятувальники, поліцейські та волонтери вже евакуювали 1894 громадян.

Про це Міністр внутрішніх справ України заявив в ефірі телеканалу «Рада» в рамках всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

«Евакуація буде до заходу сонця і з самого ранку ми її продовжимо. Зараз залишається в зоні підтоплення 30 населених пунктів. 20 із них знаходяться на підконтрольній території та 10 на тимчасово окупованій території. І хочу сказати, що дійсно на лівому березі Дніпра окупанти взагалі не евакуюють людей. Вони їх залишили напризволяще. Тому ми зараз звернулися і до міжнародних організацій і виробляємо план, як врятувати наших людей», – сказав Ігор Клименко.

Міністр наголосив на тому, що рятувальники вчасно прийдуть на допомогу всім людям, які будуть потребувати допомоги.

«Всі люди, яких ми евакуюємо, забезпечуються харчовими продуктами та водою. Це зараз перша проблема. Але керівництво Військово-цивільної адміністрації й Штаб з ліквідації наслідків техногенної катастрофи зробили все для того, щоб жодна людина не потребувала саме питної води й не мала проблем з переміщенням», – сказав він.

Також Ігор Клименко повідомив, що зараз розгорнуто 8 евакуаційних пунктів. Усі наші люди перебувають в безпечному місці та отримують там допомогу.

Агентство Телевидения Новости