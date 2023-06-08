Працювала на окупантів: 57-річну жінку з Ізюмщини підозрюють у колабораціонізмі

Підозрювана працювала головним спеціалістом загального відділу тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На займаній посаді жінка виконувала розпорядження голови тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

Як уточнив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, жінка клала трудовий договір і працювала від кінця травня до початку вересня 2022 року.

«Слідчі знайшли достатньо доказів колабораційної діяльності підозрюваної, зокрема встановили, що оплату за свою роботу вона отримувала в російській валюті. Щоправда, за три місяці їй заплатили лише один раз – суму, еквівалентну трьом тисячам гривень».

Викрили у колабораційній діяльності 57-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

7 червня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости