Вломився до магазину, але вкрасти нічого не встиг: на Салтівці затримали чоловіка

Патрульні затримали чоловіка, який проник до магазину та намагався здійснити крадіжку.

Про це повідомили у пресслужбі УПП Харківської області.

8 червня вночі під час патрулювання Салтівського району на службовий планшет надійшов виклик «Крадіжка». Заявник розповів поліцейським, що чує, як хтось намагається зламати двері торговельного павільйону.

Патрульні негайно прибули на місце та виявили підозрілого чоловіка, який пошкодив двері магазину та проник всередину – ймовірно, з метою крадіжки.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости