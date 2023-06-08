Прокуратура домоглася повернення громаді ставків площею 57 гектарів та вартістю 290 млн гривень

Суд задовольнив позовну заяву керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області про повернення заводнених земельних ділянок (ставків) загальною площею понад 57 га та вартістю майже 290 млн грн.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Встановлено, що Люботинською міською радою Харківською області передано в оренду приватному товариству земельну ділянку, на якій розташований ставок, для розведення товарної риби. Строк дії договору оренди закінчився у січні 2020 року.

Відповідно до умов договору, по закінченню терміну оренди підприємство було зобов’язане звільнити в десятиденний строк земельну ділянку, привести її в належний стан та повернути орендодавцю з оформленням відповідного акта передачі.

Однак підприємство дотепер не повернуло об’єкт оренди Люботинській міській раді і продовжує використовувати вказану земельну ділянку незаконно.

Численні звернення органу місцевого самоврядування про необхідність виконання вимог договору щодо повернення об’єкта оренди залишені орендарем без реагування, тому окружна прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду.

Рішенням Господарського суду Харківської області зобов’язано відповідача повернути земельну ділянку водного фонду орендодавцю з оформленням акта її передачі.

Після набрання вказаним рішенням законної сили окружною прокуратурою буде забезпечено його виконання.

Агентство Телевидения Новости