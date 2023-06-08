У Харкові планують перейменування станцій метро “Пушкінська” та “Академіка Павлова”

За зверненням Уповноваженого із захисту державної мови в Харкові триває робота з усунення порушень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, зокрема, щодо використання недержавної мови у сфері інформації для загального ознайомлення.

Департамент інфраструктури Харківської міської ради повідомив, що на комунальних підприємствах, які здійснюють пасажирські перевезення міським громадським транспортом, триває перевірка наявності порушень мовного Закону при розміщенні інформації для загального ознайомлення та їх усунення.Так, у “Харківському метрополітені” заплановано замінити російськомовні написи на колійних стінах станцій “Академіка Павлова” (написи у мозаїчному виконанні). “Київська” (триває виготовлення елементів назви станцій) та на станції “Пушкінська”, де розглядаються варіанти можливої заміни назви з урахуванням ймовірного перейменування вулиці та станції.

За інформацією керівництва КП “Харківський метрополітен”, також тривають роботи з обстеження та приведення у відповідність до вимог мовного Закону інших об’єктів підприємства. Інформацію, що раніше була представлена недержавною мовою на інформаційних покажчиках та елементах оздоблення станцій, вже виконано українською.Вжито заходів щодо усунення мовних порушень і на маршрутах комунального наземного пасажирського транспорту. Наразі, за інформацією керівництва комунальних підприємств Харкова, інформація для загального ознайомлення у міському наземному пасажирському транспорті Харкова відповідає вимогам мовного Закону.За результатами звернення Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради до керівників суб’єктів підприємницької діяльності (магазинів, стоматологій, фотосалонів тощо), де були зафіксовані порушення законодавства про державну мову, окремі суб’єкти підприємницької діяльності вже проводять заміну вивісок виконаних недержавною мовою.Харківське комунальне підприємство “Комплекс з вивозу побутових відходів” повідомило, що за результатами опрацювання звернення Уповноваженого, на міському спецтранспорті демонтована вся інформація недержавною мовою та розміщені нові гасла підприємства українською мовою “Харків — чисте місто”.

“В Харкові виявлено чимало порушень у сфері інформації для загального ознайомлення. Але тільки місцева влада може стабілізувати й змінити цю ситуацію. Вивіски, таблички, інші носії інформації для загального ознайомлення, а також зовнішня реклама, які розміщені лише недержавною мовою, мають бути демонтовані”, – наголосив Тарас Кремінь, підкресливши, що контроль за дотриманням мовного Закону в регіонах – це прямий обов’язок місцевої влади.Нагадаємо, відповідно до статті 28 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, інформація для загального ознайомлення (оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою із можливістю за потреби дублювання іншими мовами.

За 5 місяців 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого надійшло 1650 звернень громадян про порушення мовного Закону, з яких 249 звернень (15%) стосувались вивісок та зовнішньої реклами.

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