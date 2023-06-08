ДПСУ викрили чоловіка, який вирощував нарковмісні рослини

В результаті санкціонованого обшуку, на особистому обійсті чоловіка було виявлено майже сім десятків вирощених кущів конопель, а в господарському приміщенні – близько 2 кілограмів висушеної «трави» цієї рослини.

«Господарник» зазначив, що вирощував рослини нібито з метою власного споживання. Наразі всю сировину вилучено встановленим порядком та направлено на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та ст. 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

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