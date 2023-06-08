В Дергачівській громаді уже стартували роботи з відновлення доріг та житлового фонду

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно із заступником Михайлом Харнамом 8 червня відвідали Дергачівську громаду.

Він оглянув, як проходить відновлення 17 багатоквартирних житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

«Наразі в громаді уже стартували роботи з відновлення доріг та житлового фонду. В першу чергу відновлюємо багатоквартирні будинки, які порівняно з іншими мають невеликі пошкодження. Роботи проводимо в кооперації з місцевим та обласним бюджетами, щоб встигнути максимально відновити до опалювального сезону помешкання і люди могли заселитися», – сказав Олег Синєгубов.

Начальник ХОВА наголосив, що відновлення відбуватиметься комплексно. Зокрема, буде відбудовано одразу 2 квартали.

«Це не лише будинки, це й мобільні котельні для опалення, термомодернізація житла і бомбосховища. Дякую керівництву Дергачівської міської військової адміністрації за роботу в громаді. Відбудовані квартали мають стати ще більш комфортними, затишними та безпечнішими, ніж були. Працюємо далі!» – розповів Олег Синєгубов.





Агентство Телевидения Новости