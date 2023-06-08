Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:42
Просмотров: 120

ДПСУ затримали організаторів незаконного переправлення осіб через кордон

ДПСУ затримали організаторів незаконного переправлення осіб через кордон

Прикордонники провели низку оперативних заходів по викриттю  зловмисників. В ході однієї з них з використанням маскувальних засобів прикордонники затримали поблизу державного кордону на березі Дністра.

35-річного громадянина України та двох його «підопічних» – осіб призовного віку. Подорож до Молдови чоловіки планували здійснити на надувному човні. Зрозумівши, що їх викрили, правопорушники намагалися втекти. Чоловіки покинули човен та кинулись в річку,  але, почувши за спиною постріли, не ризикнули продовжувати втечу. Аби зупинити правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

У ході проведення подальших слідчих дій прикордонники спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Вінницькій області затримали ще одного місцевого жителя, причетного до незаконного переміщення осіб через державний кордон.

Також під час проведення санкціонованих обшуків приватних помешкань «організаторів» правоохоронці виявили і вилучили мобільні термінали, сімкарти та чотири легкових автомобілі.

Організаторам незаконного переправлення осіб вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Двох «ухилянтів» притягнули до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Слідчі дії тривають.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 