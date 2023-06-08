ДПСУ затримали організаторів незаконного переправлення осіб через кордон

Прикордонники провели низку оперативних заходів по викриттю зловмисників. В ході однієї з них з використанням маскувальних засобів прикордонники затримали поблизу державного кордону на березі Дністра.

35-річного громадянина України та двох його «підопічних» – осіб призовного віку. Подорож до Молдови чоловіки планували здійснити на надувному човні. Зрозумівши, що їх викрили, правопорушники намагалися втекти. Чоловіки покинули човен та кинулись в річку, але, почувши за спиною постріли, не ризикнули продовжувати втечу. Аби зупинити правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

У ході проведення подальших слідчих дій прикордонники спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Вінницькій області затримали ще одного місцевого жителя, причетного до незаконного переміщення осіб через державний кордон.

Також під час проведення санкціонованих обшуків приватних помешкань «організаторів» правоохоронці виявили і вилучили мобільні термінали, сімкарти та чотири легкових автомобілі.

Організаторам незаконного переправлення осіб вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Двох «ухилянтів» притягнули до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Слідчі дії тривають.





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