Терехов прокоментував ситуацію зі збором підписів за платний проїзд у метрополітені

Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував інформацію про примус співробітників КП «Харківський метрополітен» підписувати документ на підтримку запровадження платного проїзду.

Коментар міського голови опубліковано на сайті міськради.

Терехов нагадав, що Харків залишається єдиним містом в Україні, де запровадили безкоштовний проїзд і звернувся до керівництва метрополітену:

«Я обурений тим, що сталося в метрополітені, цією самодіяльністю, яка не вписується в логічні рамки в той час, коли ми робимо безкоштовний проїзд, тримаємося, на відміну від усіх міст, розуміємо, що для цього є фінансові можливості. Я сказав, що, коли ми не матимемо фінансових можливостей, я вийду і чесно скажу про це харків’янам. З ким ваше рішення було погоджено? Ви повертаєтеся до Радянського Союзу! Іншого я сказати не можу, це остання крапля. Я не звільняю вас, бо ми разом пройшли початок війни, лежали під російськими літаками, вибухами. Це вас врятувало. Але якщо ще раз будь-яке КП зробить щось подібне, незважаючи на особистості, я вижену».

Агентство Телевидения Новости