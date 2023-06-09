Жителів Краснокутської громади просять не відчиняти вікна та менше перебувати на вулиці

Сьогодні вночі окупанти завдали ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади: у зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря.

Про це 9 червня повідомила голова Краснокутської селищної громади Ірина Карабут.

«У зв’язку з погіршенням якості повітря Державна установа «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України» закликає населення Краснокутської громади, а особливо жителів смт Краснокутськ, с. Качалівка та с. Любівка, не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними (особливо це стосується дітей)», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости