ДСНС ліквідували 27 пожеж

Протягом доби з 09 червня по 10 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:

27 – на ліквідацію пожеж, з них 5 трапились внаслідок атак ворога;

16 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині виникло 5 пожеж, спричинених ударами окупаційних військ рф, на території Баогодухівського та Куп’янського районів.

Агентство Телевидения Новости