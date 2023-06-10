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ДСНС ліквідували 27 пожеж
Протягом доби з 09 червня по 10 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 47 оперативних виїздів, з яких:
27 – на ліквідацію пожеж, з них 5 трапились внаслідок атак ворога;
16 – для надання допомоги населенню;
4 – інші виїзди.
Протягом доби на Харківщині виникло 5 пожеж, спричинених ударами окупаційних військ рф, на території Баогодухівського та Куп’янського районів.