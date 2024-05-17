Новини однією строкою

● Франція передасть Україні другу партію ракет до ЗРК SAMP/T.

● Передача ракет Aster 30 була оголошена після того, як італійський уряд повідомив про передачу Україні додаткової батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

● У політика правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Петра Бистроня, який є другим номером партії на європейських виборах, проходять (https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/16/7186099/) обшуки — його підозрюють у корупції та відмиванні коштів. Підозри стосуються справи довкола медіаресурсу Voice of Europe, що діяв як інструмент російського впливу і пропаганди у Європі

● Швеция заявила о готовности разместить ядерное оружие США.

● Польские власти продолжат оплачивать эксплуатацию более чем 20 тысяч устройств спутникового интернета Starlink, ранее переданных Варшавой Киеву для нужд ВСУ.

● Суд ЕС отказался снять санкции с российского фонда прямых инвестиций.

● США анонсировали новые санкции против китайских компаний за помощь россии.

● Rheinmetall планує заснувати нове підприємство протиповітряної оборони в Україні.

● Правительство Китая рассматривает возможность скупки миллионов непроданных объектов в рамках радикального плана по преодолению кризиса рынка недвижимости. Агентство Bloomberg узнало, что планируется выкупить пустующие дома с большими скидками и преобразовать их в доступное жилье.

● Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову підтримку України

● Уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 750 млн євро — майже половина коштів спрямована на посилення протиповітряної оборони. Також у пакет входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін

● Корпорация Microsoft попросила переехать из Китая своих сотрудников, которые занимаются облачными вычислениями и ИИ, узнала WSJ. Примерно 700-800 специалистам, большинство из которых граждане Китая, предложили релокацию в США, Ирландию, Австралию или Новую Зеландию.

● В россии остановились алкогольные заводы, выпускавшие популярную водку «Хортиця»- «Ведомости». Речь идет о двух водочных заводах — «Русский Север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах. Генпрокуратура потребовала национализировать активы холдинга Global Spirits в рф.

● ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам рф. Среди вариантов: обязательность биометрии, ограничение точек продаж салонами операторов связи, МФЦ и «Почты россии», использование цифровой подписи.

● российские регионы продолжают вводить режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов в связи с майскими заморозками, сегодня об этом объявили Ростовская и Пензенская области, таких регионов семь, включая Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Волгоградскую и Орловскую области.

● россия резко нарастила торговлю с подконтрольным талибам Афганистаном. Если в 2022 году товарооборот между странами «составлял порядка $170 млн, то сейчас уже перешагнул отметку в $1 млрд», сообщает «РИА Новости».

● Міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech.

● Минфин рф не смог занять на рынке впервые с сентября 2023 года.

● Самого цитируемого учёного россии Михаила Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. Там он работал заведующим учебно-научного центра «Биоинформатика».

● российские компании начали массово распродавать активы за рубежом из-за санкций.

● В россии взлетели цены на курятину.

● В Госдуме задумали запретить детям кофе и энергетики.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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