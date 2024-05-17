«Нелегітимний» і «узурпатор»: для чого пропагандисти рф брешуть про Зеленського

20 травня 2024 року спливає п’ять років з дня інавгурації президента України Володимира Зеленського. Для російських спецслужб ця дата має особливе значення.

Адже вони просувають наратив, що по завершенні п’ятирічної каденції президент України втратить легітимність і стане «узурпатором».

- Таким чином москва прагне посіяти хаос в тилу та зародити сумніви у легітимності українського керівництва із наближенням Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, – пояснив аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Віхров.

Джерело: https://t.me/spravdi/38671

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