Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 58

«Нелегітимний» і «узурпатор»: для чого пропагандисти рф брешуть про Зеленського

«Нелегітимний» і «узурпатор»: для чого пропагандисти рф брешуть про Зеленського

20 травня 2024 року спливає п’ять років з дня інавгурації президента України Володимира Зеленського. Для російських спецслужб ця дата має особливе значення.

Адже вони просувають наратив, що по завершенні п’ятирічної каденції президент України втратить легітимність і стане «узурпатором».

- Таким чином москва прагне посіяти хаос в тилу та зародити сумніви у легітимності українського керівництва із наближенням Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, – пояснив аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Віхров.

Джерело: https://t.me/spravdi/38671

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Донбассе в результате обстрела была повреждена шахта
Сегодня 06:45    0
СБУ затримала агентку рф, яка наводила російські ракети на Житомирщину
Сегодня 06:35    37
московский удар по Словакии
Сегодня 06:26    49
Итоги встречи путина и Си Цзиньпина - The Economist
Сегодня 06:09    79
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    75
Оперативна інформація станом на 19.30 16.05.2024 щодо російського вторгнення
16.05.2024 20:29    147
Оперативна інформація станом на 16.30 16.05.2024 щодо російського вторгнення.
16.05.2024 16:54    141
Вчера Талибы всё-таки добрались до форума в Татарстане и тут же заявили, что хотели бы открыть в Москве свой деловой центр
16.05.2024 10:12    155
В енергосистемі України – дефіцит. Кожен повинен споживати електроенергію ощадливо
16.05.2024 10:00    146
Утро радует новостями из Крыма где продолжается планомерная операция по "выносу" ПВО
16.05.2024 09:50    151
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 