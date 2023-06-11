Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 червня. 473 доба війни.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування «Іскандер» та 35 іранських ударних БпЛА типу Shahed по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 92 авіаційні удари та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости