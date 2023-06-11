Від Харкова до Бахмута: до 9-річчя створення бригади «Спартан» в НГУ показали унікальні кадри

До дня створення 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана в НГУ презентували фільм, присвячений героям підрозділу.

24 лютого 2022 року «Спартан» став на захист Харкова. Невдовзі гвардійці пройшли вогненне хрещення у боях на Бахмутському напрямку.

Довідка. 3 бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана була створена 11 червня 2014 року. Її бійці пройшли Дебальцеве, Кримське, Маріуполь, Авдіївку та Попасну. Вже під час повномасштабного вторгнення бійці підрозділу брали участь у боях на Харківському та Куп’янському напрямках. Саме тому під час рекрутингової кампанії «Гвардії наступу» бригада отримала назву «Спартан».

Агентство Телевидения Новости