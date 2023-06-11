Атака дронів на підприємство у Богодухівському районі: прокуратура показала наслідки

11 червня приблизно о 01:50 російські військові з використанням трьох БПЛА Shahed завдали ударів по підприємству в Богодухівському районі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Протягом минулої доби ворог не припиняв обстріли Вовчанська та Куп’янського району. Задокументовано пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та автомобілів.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Богодухівської, Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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