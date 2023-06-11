Загинуло 5 людей, 35 зникли безвісти: шостий день ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС

На Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3821 будинок) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Евакуйовано 2718 осіб, з яких 190 дітей. Загинуло 5 людей. 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них – 7 дітей.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах. Триває підвіз питної та технічної води. Разом з місцевою владою шукаємо можливості повернення стабільного водопостачання громадянам.

«Штаб з ліквідації наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС працює. Вода у підтоплених населених пунктах поступово спадає. Однак погодні умови погіршилися: дощить практично по всій Херсонщині. Чи ускладнить це роботу? Так. Чи зупинить? Ні. Бо люди розраховують на нас», – зазначив Клименко.

Агентство Телевидения Новости