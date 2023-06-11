Окупанти обстрілювали Циркуни з РСЗВ «Ураган»: правоохоронці показали наслідки
11 червня близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району.
За попередніми даними, ворог вів обстріл з РСЗВ «Ураган», повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Ворожі снаряди влучили на території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Циркунів немає.
Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.