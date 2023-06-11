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На Донеччині під контроль ЗСУ перейшли Благодатне та Макарівка (відео)

На Донеччині під контроль ЗСУ перейшли Благодатне та Макарівка (відео)

В Донецькій області деокуповані села Благодатне і Макарівка.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму тг-каналі.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища – просунулись вперед на 250 м.

«На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка. На напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено», йдеться у повідомленні.

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України опублікували відео зі звільненого Благодатного.

«Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах! У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі», – йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости

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