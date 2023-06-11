На Харківщині попрощалися з рятувальником, який загинув під час ворожого обстрілу

У селищі Великий Бурлук Харківської області в останню путь провели пожежного-рятувальника 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини молодшого сержанта служби цивільного захисту Михайла Піскуна, який загинув під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

10 червня рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів під час гасіння пожежі у Великому Бурлуку. В результаті 29-річний Михайло Піскун отримав смертельні травми. Його колега, пожежний-рятувальник Іван Москалюк, зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.

11 червня колеги, рідні, друзі та односельці зібралися, щоб провести героя в останню путь, висловити свої співчуття та вшанувати його пам’ять.

За звичаєм, поховали героя-рятувальника під прощальні звуки пожежних сирен.

Агентство Телевидения Новости