Укрзалізниця в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе

Продаж квитків до жіночих купе відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці.

Щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок, повідомляє Укрзалізниця.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:№81 Київ – Ужгород;№41 Дніпро – Трускавець;№75 Київ – Кривий Ріг;№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

Агентство Телевидения Новости