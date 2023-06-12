14 осіб намагалися незаконно перетнути кордон

Реалізуючи випереджувальну інформацію, оперативні співробітники загону спільно з нарядом відділення «Нижні Петрівці» та курсантами МВС зупинили поблизу українсько-румунського кордону автомобіль. Окрім водія, у салоні авта перебували четверо осіб призовного віку, мешканці Чернівецької області, які не змогли пояснити мету свого прибуття до прикордоння та плутались у поясненнях. Згодом охоронці кордону затримали ще одного громадянина України, який ймовірно сприяв у незаконному перетині кордону.

Крім цього, військовослужбовці відділів «Кельменці» «Фальків» та «Селятин» затримали ще 8-х правопорушників, які в незаконний спосіб намагалися перетнути держрубіж. Порушниками кордону виявилися мешканці Донецької, Запорізької, Рівненської та Тернопільської, областей.

Усіх затриманих доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Стосовно двох правопорушників до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

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