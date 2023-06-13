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Експоліціянтку, яка присягнула на вірність рф під час окупації Харківщини, судитимуть заочно

Експоліціянтку, яка присягнула на вірність рф під час окупації Харківщини, судитимуть заочно

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейської за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Шевченкове колишня старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Куп’янського РВП ГУНП в області з власної ініціативи перейшла на бік ворога.

Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» у так званому «УВД ВГА Харьковской области».

Експоліцейська за «служіння» російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили колаборантці заробітну плату на 2 тисячі рублів.

Згодом обвинувачена змінила «профіль» та стала вже «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

Обвинувачену судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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