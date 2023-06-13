Юна харків’янка вербувала жінок для надання інтим послуг за кордоном

Функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми викрили та припинили оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками міграційної поліції ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Організаторка злочинного бізнесу, 23-річна уродженка Харківщини, підшукувала в Одесі привабливих жінок, які перебували у тяжкому матеріальному становищі та бажали легкого заробітку. Зловмисниця переконувала дівчат у вигідності «роботи», обіцяючи захмарні заробітки. За якісне виконання своєї роботи вербувальниця гарантувала їм заробіток від 500 до 1000 євро за ніч та «ввічливих» клієнтів. Після отримання позитивного рішення від дівчат, фігурантка організовувала їх трансфер до Литовської Республіки з метою сексуальної експлуатації.

Жертв торгівлі намагались вивезти з України рейсовим автобусом. Правоохоронці затримали їх на Київському шосе, а вербувальницю – за місцем її мешкання.

Під час санкціонованого обшуку у фігурантки справи вилучили мобільні телефони з листуванням із жертвами та інші докази протиправної діяльності.

Організаторці торгівлі людьми повідомлено про підозру за ч.2 ст. 149 КК України. Максимальний термін покарання за подібні злочини – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости