У Харкові затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати жінку

13 червня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий намагався зґвалтувати жінку в під’їзді багатоповерхівки.

Працівники поліції прибули на місце події та затримали зловмисника, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області. Ним виявився 32-річний мешканець Індустріального району.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За санкцією статті йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости