Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

13 червня близько 23:00 російські військові вчергове обстріляли м. Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо, обстріл вівся з артилерії.

У селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль та гараж.

Минулої доби окупанти також обстріляли село Івашки Богодухівського району: зруйновано житловий будинок.

Під постійними ударами з боку військовослужбовців зс рф залишається Вовчанська територіальна громада. Правоохоронці зафіксували пошкодження будинків та господарчих споруд.

Прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції зафіксували чергові воєнні злочини рф.

За процесуального керівництва Куп’янської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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