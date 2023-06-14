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Забезпечував охорону адмінбудівлі та здійснював контрольно-пропускний режим: у Великому Бурлуку затримали «помічника окупантів»

Забезпечував охорону адмінбудівлі та здійснював контрольно-пропускний режим: у Великому Бурлуку затримали «помічника окупантів»

Під час окупації смт Великий Бурлук чоловік добровільно погодився обійняти посаду «виконувача обов’язків старшого інспектора-чергового відділу адміністративно-господарського забезпечення Великобурлуцького територіального управління» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Зловмисник забезпечував охорону адміністративної будівлі та здійснював контрольно-пропускний режим. Також в його обов’язки входило ведення книги обліку відвідувачів.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Дізнавачі відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 31-річному чоловікові про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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