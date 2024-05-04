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російських шпигунів і диверсантів «виловили» у Норвегії

російських шпигунів і диверсантів «виловили» у Норвегії

російських шпигунів і диверсантів «виловили» у Норвегії

Агенти розвідки рф працювали у Західній Норвегії. Саме у цьому регіоні розташована найбільша в Північній Європі військово-морська база Хоконсверн, нафтогазові об´єкти та електростанції. Місцева поліційна служба безпеки (PST) вважає, що росіяни готували диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

"Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критичні та вразливі об'єкти інфраструктури та військові об'єкти. Вони також мають чітку мету викрити норвезькі плани дій в надзвичайних ситуаціях"

Служба безпеки уже викрила кількох агентів. PST стверджує, що російська розвідувальна діяльність на норвезькій території посилилася після повномасштабного нападу росії на Україну в лютому 2022 року.

Раніше, Норвегія вислала понад 15 співробітників посольства рф за підозрою в розвідувальній діяльності.

"Нам нелегко з'ясувати, хто ці агенти. Вони змішуються з натовпом, що також є їхньою роботою. Вони не обов'язково мають російське громадянство, але їх можуть мотивувати діяти від імені росії, наприклад, грошима або погрозами"

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/3966

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