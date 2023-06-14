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Вівчарка Гільза допомагає виявляти наркотики

Вівчарка Гільза допомагає виявляти наркотики

«Чотири роки я займаюся підготовкою хвостатих охоронців кордону. Спочатку я сама пройшла курс підготовки кінологів, а згодом уже і навчала інших. Ця справа мене захоплює, адже постійно з’являються нові виклики, які я люблю долати. А найбільше задоволення – це бачити результат своєї роботи», – поділилася Анастасія.

 «Гільза дуже активна та спритна, як і усі представники породи малінуа. Аби навчити таку собаку, потрібно вдвічі більше зусиль, терпіння та витривалості, але мене не лякають труднощі і мені все вдається. А ще вона стала мені вірною подругою», – розповіла кінологиня.

Прикордонниця на своєму прикладі доводить, що кінологія, яку найчастіше асоціюють, як чоловічу справу, жінкам також під силу. І сьогодні жінки на рівні з чоловіками стоять на варті нашої безпеки та охороняють державні рубежі, а допомагають їм наші вірні друзі і надійні напарники – службові собаки.

Агентство Телевидения Новости

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