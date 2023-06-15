Що трапилося з 30 мільйонами на відбудову Харкова?

В Харкові у травні уклали угод на відбудову багатоповерхівок, які постраждали внаслідок збройної російської агресії, на суму понад 29 мільйонів гривень.

Про це стало відомо в результаті моніторингу сайту “Прозорро”.

Більшість підрядів отримало ПАТ “Трест-Житлобуд-1”.

Спочатку Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту ЖКГ Харківської міськради уклало дві угоди з ПАТ “Трест-Житлобуд-1” загальною вартістю 7,8 млн грн.

Мова йде про відновлення будинків за адресами: Салтівське шосе, 240Г та Амосова, 9А.

Пізніше ПАТ “Трест-Житлобуд-1” отримало ще три підряди на відновлення будинків. І тут вже не лише відновлення будинків на Салтівці. Так, у міськраді запланували капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Кулиничі-1» по вул. Грищенка, 18 вартістю 4,91 млн грн, аварійно-відновлювальні роботи будинку ОСББ «Драгоманова 6Г» вартістю 5,36 млн грн, Салтівському шосе, 262 (2,75 млн грн).

Всього загально у травні від Управління фірма члена виконкому Олександра Харченка отримало підрядів на суму 20,8 млн грн.

Цей холдінг вже багато років наближений до міської ради і є одним з найбільших підрядників міста. За даними порталу clarity-project.info компанія Харченка лише на реконструкцію Харківського зоопарку підписала контрактів на суму понад 2,5 млрд гривень.

Субпідрядником буде ще одна з фірм Харченко – ПАТ “Південспецатоменергомонтаж”, а також ТОВ “Еверест НП”, яке займається виробництвом вікон.

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради уклав дві угоди з ТОВ “Будівельна компанія “Векторгруп Девелоп”. Це нова фірма. Раніше вона не фігурувала у відновленні Харкова.

Планується, що це підприємство відремонтує будинки за адресами: вул. Валентинівська, 54 та вул. Владислава Зубенка, 80А.

Власником фірми є Олександр Корчмар.

В якості аналогічних договорів фірма завантажила договір з ТОВ “Вектор Будконсталт” з Одеської області. Засновником вказаний Володимир Хількевич.

В Одесі ці компанії будували клубний дом “Сапфір”.

Що кошторису, то ТОВ “Вектор Девелоп” планує встановлювати вікна по 7600 гривень за квадратний метр. І це ціна без ПДВ. Для порівняня у Трест-Житлобуд-1 в актах виконаних робіт ціна за віконний блок близько шести тисяч гривень за квадратний метр.

ХАЦ вже неодноразово розбирав ціни на віконні блоки. Для порівняння Пісочинська селищна рада також купувала вікна у ТОВ “ГУД ВІН ХХІ”. Вони у звіті вказали параметри вікон та фурнітури, яку купують. Щодо вартості вікон, то в середньому один квадратний метр коштував трохи дорожче за чотири тисячі гривень.

Виконавчий комітет Роганської селищної ради також уклав угоду щодо придбання вікон саме з ТОВ “ГУД ВІН ХХІ” на суму понад півмільйона гривень. Більшість вікон у Рогані купують по 4000 гривень за квадратний метр.

Варто зазначити, що у Запоріжжі теж активно проводять торги на відновлення будинків після ракетних обстрілів. Так, у травні на ремонт лише двох будинків по вул. Сталеварів, 16 та Зестафонська,10 запланували близько 90 млн грн.

Джерело: ХАЦ

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