1100 вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині

Протягом тижня в регіоні саперні підрозділи розмінували майже 329 гектарів території.

З 8 до 14 червня включно сапери провели розмінування 63 га сільгоспугідь, обстежили близько 7 км ділянок автодоріг, майже 12 км водопроводів, понад 68 км ліній електропередач та 15 інших об’єктів.

Як повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, за цей період було знищено 1100 вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, лише 14 червня в регіоні фахівці знищили 166 вибухонебезпечних предметів. Завдяки цьому, упродовж дня світло вдалось повернути 104 споживачам.

Агентство Телевидения Новости