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1100 вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині
Протягом тижня в регіоні саперні підрозділи розмінували майже 329 гектарів території.
З 8 до 14 червня включно сапери провели розмінування 63 га сільгоспугідь, обстежили близько 7 км ділянок автодоріг, майже 12 км водопроводів, понад 68 км ліній електропередач та 15 інших об’єктів.
Як повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, за цей період було знищено 1100 вибухонебезпечних предметів.
Зокрема, лише 14 червня в регіоні фахівці знищили 166 вибухонебезпечних предметів. Завдяки цьому, упродовж дня світло вдалось повернути 104 споживачам.