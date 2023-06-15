Представники ХОВА провели розмову з ООН щодо розмінування

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, його заступник Євген Іванов обговорив перспективи розмінування сільгоспугідь регіону із представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Партнери розробили концепцію супутникового аналізу постраждалих сільгоспугідь Харківщини. Після проведення аналітики, профільні організації приступатимуть до розмінування полів. Паралельно триватиме робота із дослідження забрудненості ґрунту.

«Щиро дякуємо за увагу до сільськогосподарських господарств та пророблену роботу. На жаль, поля Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп’янського та частини Богодухівського районів забруднені вибухонебезпечними предметами. Переконаний, що завдяки плідній співпраці зможемо пришвидшити процес розмінування сільгоспугідь і розвитку агрокомплексу регіону», – зазначив Євген Іванов.

Представники ООН незабаром планують розпочати роботу на перших 700 гектарах в Ізюмській та Балаклійській громадах. Працюватимуть із кожним фермерським господарством індивідуально.

«Наше завдання – убезпечити здоров’я та життя працівників фермерських господарств, а також стало розвивати популярність української продукції на міжнародному ринку. Для контролю забрудненості та придатності ґрунту шукатимемо українських фахівців цієї сфери», – додала координаторка програми з розмінування та відновлення земель ФАО ООН в Україні Тифен Люкас.

Агентство Телевидения Новости