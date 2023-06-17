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Ворог націлився на населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів

Ворог націлився на населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів

Як повідомив начальник Харківської ОВА, протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Минулої ночі у с. Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа.

У смт Дворічна Куп’янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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