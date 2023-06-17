Відбулася зустріч України з країнами Африки

“Зустріч у спеціальному форматі – Україна плюс країни Африки. Тривалі дискусії… Формула миру, безпекові питання, зерно, наші спільні можливості захистити принципи та цілі Статуту ООН, захистити нації від агресій. Закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо. Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Непросто, але ми працюємо.

Був сьогодні й випуск курсу в Національному університеті оборони України. Я мав честь привітати наших офіцерів. Дуже приємно.

Особливо вдячний нашим силам ППО – кожному і кожній, хто захищає українське небо. Збиті сьогодні російські ракети, зокрема шість балістичних, – це дуже важливо й символічно. Росії нікого не залякати.

І була сьогодні ще одна подія, ще один пункт мого графіка, про який поки не повідомлялося. Це військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ, усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов… Окремі кроки.”

Агентство Телевидения Новости