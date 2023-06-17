Всі укриття Харкова перевірені — Терехов

Представники міської влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції завершили перевірку укриттів у Харкові.Про це в ефірі національного телемарафону сьогодні, 17 червня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, зараз 6% укриттів не відповідають нормам, і їх приведуть до ладу.

«Ми перевірили всі укриття, всі бомбосховища, які є в Харкові. Були виявлені певні недоліки, і зараз проводиться робота, щоб привести ці приміщення у відповідність до норм. Крім того, значну увагу ми приділяємо бомбосховищам у школах, бо хочемо з 1 вересня впровадити комбіноване навчання. На сесії міської ради ми виділили 47 млн грн, щоб привести до ладу всі укриття у школах», – підкреслив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости