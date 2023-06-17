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На Харківщині окупанти вдарили ракетою по цивільній автівці: загинули двоє волонтерів

На Харківщині окупанти вдарили ракетою по цивільній автівці: загинули двоє волонтерів

17 червня близько 10:00 на автодорозі поблизу села Гур’їв Козачок Богодухівського району російська протитанкова керована ракета влучила в автомобіль.

Станом на зараз відомо, що загинули 53-річна жінка та 41-річний чоловік, які були волонтерами. Вони розвозили місцевим мешканцям продукти харчування та медикаменти, повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Як повідомили в ХОВА, За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули двоє жителів смт Золочів.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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