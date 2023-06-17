ЗСУ отримали скандинавську вантажівку – ХОВА

Повнопривідна «Scania» із відсіком для перевезення людей та краном-маніпулятором посилить танковий підрозділ наших оборонців.

«Дякуючи нашим волонтерам, цю техніку ми передаємо спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України «KRAKEN», які зараз виконують бойові завдання. Наші захисники вже чекають на вантажівку», – розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами радника начальника ХОВА Віталія Русанова, скандинавські благодійники відгукнулися на конкретний запит наших волонтерів та безкоштовно передали українцям автомобіль «Scania», який колись належав шведським збройним силам.

Військові зазначають, що це потужний автомобіль, який здатний у бойових умовах доставити на лінію фронту боєприпаси та військових. Оскільки вантажівка обладнана краном-маніпулятором, завантаження та розвантаження озброєння й боєприпасів проходить швидко та автоматизовано. Окрім того, шведські партнери передали нашим військовим мобільний генератор, який також стане бійцям у нагоді в польових умовах.

Агентство Телевидения Новости