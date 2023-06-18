У деокупованому селі під Харковом чоловік підірвався на міні

18 червня у Харківському районі у селі Токарівка Дергачівської громади 52-річний чоловік отримав травматичну ампутацію пальців ступні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

«Житель деокупованого села Токарівка наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму (травматична ампутація пальців правої ступні). Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

В ДСНС звертаються до громадня з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета треба повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

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