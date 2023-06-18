Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:50
Просмотров: 121

У деокупованому селі під Харковом чоловік підірвався на міні

У деокупованому селі під Харковом чоловік підірвався на міні

18 червня у Харківському районі у селі Токарівка Дергачівської громади 52-річний чоловік отримав травматичну ампутацію пальців ступні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

«Житель деокупованого села Токарівка наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму (травматична ампутація пальців правої ступні). Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

В ДСНС звертаються до громадня з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета треба повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 