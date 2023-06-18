Втекла від дідуся: харківські поліцейські розшукали неповнолітню дівчину з Бабаїв

17 червня близько 23:00 до поліції № звернувся 44-річний мешканець селища Бабаї, який повідомив заявив про зникнення своєї доньки.

«Чоловік розповів, що його 16-річна донька перебувала в гостях у дідуся у Харкові. Близько 20 години дідусь пішов провести онуку до електрички», – йдеться у повідомленні ГУНП Харківської області.

Дівчина відійшла від родича та зникла. Чоловік намагався власноруч розшукати онуку, але пошуки виявилися марними.

Поліцейські одразу розпочали пошукові заходи.

Наступного ранку працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 знайшли дівчину у Харкові, де вона гуляла зі своїм знайомим, та повернули додому.

З підлітком правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости