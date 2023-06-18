Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено

18 червня приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці на Харківщині: одна людина зазнала поранень.

За попередніми даними, обстріл вівся з міномета, повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 35-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки.

Також сьогодні протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян.

За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости